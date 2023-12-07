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В Рязанской области мужчину осудят за мошеннические звонки
По версии следствия обвиняемый нанес ущерб на сумму более 750 тысяч рублей. Дело передали в суд для рассмотрения.

Михайловца осудят за мошеннические звонки. Об этом сообщило региональное СУ СК России.

Мужчину 1994 года рождения обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного и крупного ущерба гражданам.

Следствие установило, что в феврале 2023 года обвиняемый, действуя с неизвестным лицом, звонил рязанцам и сообщал о том, что их родственники якобы попали в ДТП. От обманутых людей он получал деньги, чтобы их близкие избежали уголовной ответственности. Всего обвиняемый причинил ущерб на сумму более 750 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники УМВД России по Рязанской области.

Следствие собрало доказательственную базу. Дело направили в суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении неустановленного лица выделили в отдельное производство и направили по подследственности для принятия решения.