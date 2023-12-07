В Москве после использования антисептика в школе пострадали 20 детей

В Москве после использования антисептика в школе пострадали 20 детей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, второклассница принесла антисептик в школу и дала его одноклассникам. Школьники обработали руки, а через какое-то время им стало плохо — начались аллергическая реакция, головные боли и кашель.

На место вызвали экстренные службы. Сейчас сотрудники скорой осматривают пострадавших школьников — они обратились с жалобами на кашель и покраснения на руках.

Помещения проветрили, специалисты не обнаружили в воздухе превышения предельной концентрации вредных веществ.