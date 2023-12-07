В Москве экстренно госпитализировали композитора Александру Пахмутову

Предварительно, у 94-летней пианистки случился сердечный приступ

В Москве экстренно госпитализировали композитора Александру Пахмутову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предварительно, у 94-летней пианистки случился сердечный приступ.

По данным канала, к медикам Александра Николаевна обратилась сама из-за плохого самочувствия. В поликлинике врачи поставили предварительный диагноз и вызвали скорую. Сейчас народная артистка СССР в больнице.

Напомним, в сентябре Пахмутова похоронила своего мужа Николая Добронравова.