В Ленинградской области девятиклассник покончил с собой

Мальчика обнаружили мертвым в его комнате в колпинской квартире на бульваре Трудящихся.

В Колпине девятиклассник покончил с собой. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Мальчика обнаружили мертвым в его комнате в квартире на бульваре Трудящихся.

Отмечается, что семья не состояла на учете в ПДН, оба родителя работали. В публикации указано о регулярных скандалах — в частности, 15-летний подросток громко слушал музыку и не выпускал смартфон из рук. В результате телефон отобрали.

Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Обстоятельства выясняются.