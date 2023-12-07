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В Константинове запустили высокоскоростной мобильный интернет

В Константинове запустили высокоскоростной мобильный интернет. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

По данным компании, в селе Константиново Шиловского района, вблизи предполагаемого местонахождения древнего города Воин расширили сеть LTE. В результате местным жителям и археологам стал доступен мобильный интернет со скоростью до 100 Мбит/с.

В общей сложности, высокоскоростной мобильный интернет получили около 200 местных жителей и приезжих.

Отмечается, что в этих местах периодически ведутся археологические раскопки в поисках древнерусского города Воин с княжеской усадьбой, который упоминается в летописях домонгольской эпохи в 1146 году.

«Мы постоянно модернизируем наши сети, устанавливая современное оборудование с учетом потребностей территорий. Константиново находится недалеко от трассы М5, также оно интересно с точки зрения развития науки и краеведения. Теперь здесь работа ученых может продвигаться быстрее: не выезжая с места раскопок, можно оцифровывать артефакты, загружать в электронные сетевые хранилища для обсуждения с коллегами и последующего изучения», — прокомментировал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Ранее МТС «прокачала» сеть на трассе М5 «Урал» в районе сёл Ибредь и Тимошкино Шиловского района, в Рязани, Рыбном, Шацке и Шацком районе, где сосредоточено множество объектов дорожной инфраструктуры, общественного питания и гостиницы.