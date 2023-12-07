В Кальном завершили строительство детского сада
Дошкольное учреждение рассчитано на 224 места. На данный момент производится установка мебели и монтаж необходимого оборудования. Художники оформляют стены помещений. Благоустройство территории учреждения полностью завершено.
Группа компаний «Ф-строй» объявила о завершении строительства детского сада в Кальном. Соответствующие фотографии разместили на сайте компании.
Дошкольное учреждение рассчитано на 224 места в десяти группах.
На данный момент производится установка мебели и монтаж необходимого оборудования. Художники оформляют стены помещений.
Благоустройство территории учреждения полностью завершено. Смонтированы детские игровые и спортивные площадки, веранды.
Торжественное открытие нового детского сада запланировано на конец декабря текущего года.