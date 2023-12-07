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В Дядькове рецидивист ограбил торговый павильон с рыбой
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

В Дядькове рецидивист ограбил торговый павильон с рыбой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась жительница Рязани и сообщила, что ночью кто-то взломал окно торгового павильона, в котором она продавала рыбу, рыбные деликатесы и морепродукты.

Рязанка рассказала, что утром приехала открывать павильон в селе Дядьково и заметила сломанное окно. В павильоне была разбита витрина. Выяснилось, что из торговой точки похитили два пакета с рыбой и рыбными деликатесами на сумму около 10 тысяч рублей.

Оперативники и эксперты-криминалисты осмотрели взломанный павильон и обнаружили множество «следов» взломщика.

Позже полицейские установили, что к краже причастен 29-летний рязанец. Ранее его осудили за разбойное нападение и кражу. Пару лет назад мужчина вернулся из колонии.

Мужчину нашли и задержали.

По предварительной информации, рецидивист возвращался ночью от знакомых, с которыми употреблял спиртное. Его заинтересовал павильон, торгующей рыбой. Мужчина внимательно оглядел павильон и заметил, что одно из окон закрыто не плотно. Он взломал окно и проник в торговый зал. Набрав два пакета рыбы и рыбных деликатесов, он отправился домой. Часть добычи мужчина позже продал случайному знакомому, а остальное — съел.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.