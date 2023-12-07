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Украина хочет отказаться от западного оружия и начать производить собственное
Собственное производство оружия особенно актуально сегодня, когда в США усиливается сопротивление одобрению нового пакета помощи Киеву. Но восстановление промышленности займет годы.

Украина хочет отказаться от западного оружия и начать производить собственное на фоне трудностей с одобрением законопроекта о помощи Киеву в Сенате Конгресса США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По ее оценкам, восстановление оружейной промышленности займет годы. При этом западные производители вряд ли будут создавать «самое современное оружие» на Украине.

Как отмечает издание, собственное производство оружия особенно актуально сегодня, когда в США усиливается сопротивление одобрению нового пакета помощи Киеву. Западные запасы истощаются, а признаков завершения конфликта пока нет.