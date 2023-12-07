Стоимость бензина АИ-92 упала до февральских значений

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно повысились и розничные цены.

Стоимость бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже продолжает снижение уже 13 день подряд. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 7 декабря, цена упала ниже 43 тысяч рублей за тонну до февральских значений.

Напомним, биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно повысились и розничные цены.

Кабмин с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. А 17 ноября он был снят. Общие запасы нефтепродуктов в России более 5 миллионов тонн.