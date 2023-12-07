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СК проводит следственные действия после гибели полицейского в Рыбновском районе

СК проводит следственные действия после гибели полицейского в Рыбновском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 6 декабря в деревне Высокое Рыбновского района подозреваемый отказался впустить внутрь дома сотрудников правоохранительных органов, прибывших для производства обыска, открыв стрельбу из охотничьего ружья. Одним из выстрелов подозреваемый смертельно ранил сотрудника полиции.

Противоправные действия мужчины пресечены при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, нападавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь. В настоящее время он задержан и допрошен.

Следственные органы намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Также будет дана правовая оценка действиям подозреваемого в части причинения телесных повреждений местному жителю в результате стрельбы из огнестрельного оружия. По уголовному делу проведен детальный осмотр места происшествия, по изъятым объектам и предметам назначен комплекс экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.