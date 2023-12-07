РЖД с 10 декабря увеличит количество поездов дальнего следования и электричек

Новые поезда появятся между Москвой и Адлером, Имеретинским курортом, Чебоксарами и между Уфой и Имеретинским курортом. Многие из них будут проходить через Рязань. Маршрутная сеть пригородных поездов расширится на 243 пары.

РЖД увеличит количество поездов дальнего следования в графике движения 2023-2024 на 16%, до 614 пар. Об этом РИА Новости сообщил замглавы компании Иван Колесников.

Новый график движения начнется действовать с 10 декабря на всей сети российских железных дорог, а закончит — 8 декабря 2024 года.

Кроме того, увеличится количество двухэтажных поездов до 31 пары на 23 маршрутах. Новые появятся, прежде всего, между Москвой и Адлером, Имеретинским курортом, Чебоксарами и между Уфой и Имеретинским курортом.

Многие из них будут проходить через Рязань.

Маршрутная сеть пригородных поездов расширится на 243 пары.

В международном сообщении в новом графике движения будут курсировать 56 пассажирских поездов.

«У нас восстанавливается международное сообщение, например, на графике 2023/2024 назначены дополнительно поезда в Минск с нескольких отправлений России», — заключил Колесников.