Рязанская область получит дополнительно 16,5 миллионов на уход за больными или пожилыми людьми

Рязанская область дополнительно получит почти 16,5 млн рублей на развитие системы долговременного ухода. Об этом сообщил сайт регионального правительства. Информацию передал глава Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.

Депутат сообщил, что комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о направлении в Рязанскую область 16 миллионов 492 тысяч рублей. Средства выделят в 2023 году в качестве субсидий на реализацию регионального проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. За счет этого социальные услуги получат еще 53 человека.

«Тема важнейшая, а потому останется в числе приоритетов и на перспективу. Не случайно вопрос вошел в список поправок „Единой России“ ко второму чтению бюджета РФ на 2024-2026 годы. Фракция предложила увеличить до 138,6 млрд рублей финансирование ряда социальных мероприятий, в том числе развитие системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, включая участников специальной военной операции», — сказал Андрей Макаров.

Губернатор Павел Малков отметил, что Рязанская область — один из пяти российских субъектов, где в 2023—2024 годах расширится охват программы по долговременному уходу за людьми, нуждающимися в посторонней помощи в силу возраста или состояния здоровья. Планируется, что за два года, благодаря проекту, поддержку получат более 4,5 тысяч человек.

«Проектом охвачены все муниципальные образования. Задействовано более 70 учреждений соцобслуживания и медицинских организаций. Работу по совершенствованию системы долговременного ухода будем продолжать», — подчеркнул Павел Малков.