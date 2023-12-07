Рязанская мэрия рассказала, что по вине жителей в Соколовке появилась несанкционированная свалка

«Жители частного сектора, проживающие в деревне Соколовка, складируют в контейнерные баки крупно-габаритные отходы: строительный мусор и так далее», — написали в мэрии.

Рязанская мэрия рассказала РЗН. Инфо, как появилась свалка на улице Тепличная в деревне Соколовка.

«Жители частного сектора, проживающие в деревне Соколовка, складируют в контейнерные баки крупно-габаритные отходы: строительный мусор и так далее», — написали в мэрии.

Именно из-за крупно-габаритных отходов рязанский оператор по вывозу мусора «Эко-Пронск» не может расчистить территорию вдоль улицы Тепличная.

Свалка, судя по фото комментаторов из соцсетей губернатора, разрослась. Мусор с площадки, по словам рязанцев, вывозят только после жалоб жителей

Сейчас, как отметили в мэрии, городские службы «прорабатывают вопрос» по уборке мусора на улице Тепличная вместе с «Эко-Пронском».