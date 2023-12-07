Рязанцы предложили восстановить здание железнодорожной станции в Вышгороде и открыть в нем музей

С 1893 года на станцию приезжали купцы и торговцы, а в начале ХХ столетия здесь неоднократно бывал Гумилев, писавший тогда Николаю Брюсову: «Письма направлять, Москва-Казанская железная дорога. Станция Вышгород. Мне».

В селе Вышгород Рязанского района общественники предложили восстановить разрушающееся здание бывшей железнодорожной станции и открыть в нем музей Николая Гумилева. Об этом сообщает ВГТРК «Ока».

С 1893 года на станцию приезжали купцы и торговцы, а в начале ХХ столетия здесь неоднократно бывал Гумилев, писавший тогда Николаю Брюсову: «Письма направлять, Москва-Казанская железная дорога. Станция Вышгород. Мне».

В 60-х годах движение пассажирских поездов приостановили из-за подмыва Окой железнодорожного полотна. Было принято решение строить объездной путь. С годами станция теряла популярность, а здание вокзала покрывалось пылью.

В 2003 году вокзал окончательно закрылся, став использоваться как складское помещение для железнодорожников. В Вышгороде уверены, что посетить потенциальный музей будет кому, поскольку на станции вновь останавливаются электрички.