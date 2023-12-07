При пожаре под Ярославлем погибли четыре человека

Возгорание случилось в здании цеха по производству древесного угля в Ярославском районе около аэродрома Левцово. Информация о пожаре поступила в среду, 6 декабря, в 23:30. Огонь ликвидировали к 4:49 7 декабря.

При пожаре под Ярославлем погибли четыре человека. Об этом сообщил « Коммерсант » со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Возгорание случилось в здании цеха по производству древесного угля в Ярославском районе около аэродрома Левцово.

Информация о пожаре поступила в среду, 6 декабря, в 23:30. Огонь ликвидировали к 4:49 7 декабря. В прокуратуре Ярославской области заявили о погибших при пожаре, не уточнив их количество. Орган начал проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности», — заявили в прокуратуре.