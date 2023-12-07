Над Воронежской областью сбили беспилотник
В четверг, 7 декабря, с помощью системы РЭБ военные обнаружили и перехватили беспилотник на территории Воронежской области. Губернатор уточнил, что в результате происшествия жертв и разрушений нет.
Над Воронежской областью сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
В четверг, 7 декабря, с помощью системы РЭБ военные обнаружили и перехватили беспилотник на территории Воронежской области.
Губернатор уточнил, что в результате происшествия жертв и разрушений нет.