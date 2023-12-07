На Урале мужчина до смерти забил падчерицу за отказ ходить на горшок

На Урале мужчина до смерти забил падчерицу за отказ ходить на горшок. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, житель Первоуральска до смерти забил двухлетнюю падчерицу из-за того, что девочка не ходила в туалет на горшок. На теле и голове погибшей девочки нашли множество ссадин и гематом.

«Отчим посадил девочку на горшок, но она не сходила в туалет. Когда мужчина взял ребенка на руки, малышка описала его. После этого отчим избил девочку», — отметили в сообщении.

На следующий день ребенок скончался.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Мужчину задержали. Ранее он неоднократно был судим.