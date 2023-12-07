Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
-13°
Птн, 08
-14°
Сбт, 09
-12°
ЦБ USD 92.57 -0.21 08/12
ЦБ EUR 99.81 -0.33 08/12
Нал. USD 92.86 / 95.3 07/12 14:05
Нал. EUR 100 / 101 07/12 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
3 604
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
10 725
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
11 059
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
13 692
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
На Урале мужчина до смерти забил падчерицу за отказ ходить на горшок

На Урале мужчина до смерти забил падчерицу за отказ ходить на горшок. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, житель Первоуральска до смерти забил двухлетнюю падчерицу из-за того, что девочка не ходила в туалет на горшок. На теле и голове погибшей девочки нашли множество ссадин и гематом.

«Отчим посадил девочку на горшок, но она не сходила в туалет. Когда мужчина взял ребенка на руки, малышка описала его. После этого отчим избил девочку», — отметили в сообщении.

На следующий день ребенок скончался.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Мужчину задержали. Ранее он неоднократно был судим.