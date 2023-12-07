На допрос вызвали директора брянской гимназии, в которой произошла стрельба

Трагедия произошла в четверг, 7 декабря. Погибли двое, в том числе нападавшая 14-летняя девочка.

На допрос вызвали директора брянской гимназии № 5 Галину Сауткину. Об этом сообщило RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В школе в четверг, 7 декабря, произошла стрельба. Ее устроила 14-летняя девочка. Погибли двое (в том числе, и сама стрелявшая), пятеро пострадали. Возбуждено уголовное дело. Также в сети появились фотографии с места случившегося.

По информации RT, одной из причин стрельбы мог стать мальчик, который нравился нападавшей и однокласснице.