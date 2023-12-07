«Известия» сообщили о еще одном пострадавшем при стрельбе в Рязанской области

Во время стрельбы в Рыбновском районе пострадал мужчина. Об этом он рассказал « Известиям ».

По его словам, в момент случившегося он услышал несколько хлопков.

«Пробило брючину, пробило подштанники вторые. Я значения не придал Загнал машину в гараж, ворота закрыл, и ушли мы в дом», — рассказал мужчина. Он добавил, что после ранения не стал обращаться в больницу.

Напомним, 47-летний мужчина открыл стрельбу в Рыбновском районе в среду, 6 декабря. Погиб полицейский.