Госдума запретила повышать ставки по ипотеке при отказе от страхования

Депутаты поддержали поправки, внесенные Банком России. Они направлены на недопущение существенного увеличения процентной ставки по ипотечным кредитам в случае отказа заемщика от заключения договора страхования.

Госдума во втором и третьем чтении приняла проект закона, по которому запрещается повышать ставки по ипотеке, если заемщик отказывается от страхования. Об этом пишет «URA.RU».

Депутаты поддержали поправки, внесенные Банком России. Они направлены на недопущение существенного увеличения процентной ставки по ипотечным кредитам в случае отказа заемщика от заключения договора страхования или последующего расторжения такого договора.