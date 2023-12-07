Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
-13°
Птн, 08
-14°
Сбт, 09
-12°
ЦБ USD 92.57 -0.21 08/12
ЦБ EUR 99.81 -0.33 08/12
Нал. USD 92.86 / 95.3 07/12 14:05
Нал. EUR 100 / 101 07/12 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
3 604
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
10 725
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
11 059
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
13 692
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Госдума запретила повышать ставки по ипотеке при отказе от страхования
Депутаты поддержали поправки, внесенные Банком России. Они направлены на недопущение существенного увеличения процентной ставки по ипотечным кредитам в случае отказа заемщика от заключения договора страхования.

Госдума во втором и третьем чтении приняла проект закона, по которому запрещается повышать ставки по ипотеке, если заемщик отказывается от страхования. Об этом пишет «URA.RU».

Депутаты поддержали поправки, внесенные Банком России. Они направлены на недопущение существенного увеличения процентной ставки по ипотечным кредитам в случае отказа заемщика от заключения договора страхования или последующего расторжения такого договора.