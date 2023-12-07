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Госдума приняла закон о сохранении пособий для родителей при досрочном выходе из декрета
Это поможет дополнительно поддержать семьи. В 2024 году средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 17,8 тысячи рублей.

В третьем чтении Госдума приняла закон, согласно которому для родителей при досрочном выходе из декрета будут сохранены детские пособия. Ребенку на тот момент должно быть не больше полутора лет. Об этом сообщил спикер госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, данный закон поможет дополнительно поддержать семьи.

Он добавил, что в 2024 году средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет, составит 17,8 тысячи рублей. Все необходимые средства уже заложены в федеральный бюджет.