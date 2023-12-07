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Госдума отменила комиссию при оплате ЖКУ для нуждающихся в соцподдержке
Закон вступит в силу с 1 июля 2024.

Госдума отменила комиссию при оплате ЖКУ для нуждающихся в соцподдержке. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг, 7 декабря, Госдума приняла во втором чтении законопроект об отмене банковских комиссий на оплату ЖКХ только для физических лиц из числа нуждающихся в социальной поддержке.

Согласно поправкам, банки не имеют права брать комиссию с платежей за ЖКУ указанной категории лиц. Такое же правило поправками предусмотрено для платежных и банковских платежных агентов. Исключение будет действовать для организаций федеральной почтовой связи. Согласно тексту, при приеме ими платы за ЖКУ или пеней не применяется предлагаемая законопроектом норма Жилищного кодекса об отмене комиссий для нуждающихся в соцподдержке лиц.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024.