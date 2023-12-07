Глава Роспотребнадзора заявила об одновременном росте заболеваемости коронавирусом и гриппом

Отмечается, что это несет дополнительные риски для людей. Количество обратившихся с симптомами острых респираторных заболеваний превысило миллион человек, а неделей ранее этот показатель составлял 800 тысяч человек.

Одновременный рост заболеваемости гриппом и коронавирусом наблюдается в России впервые за последние три года. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трех лет мы видим объединение волн подъема гриппа и подъема ковида», — сказала она.

Отмечается, что это несет дополнительные риски для людей. Количество обратившихся с симптомами острых респираторных заболеваний превысило миллион человек, а неделей ранее этот показатель составлял 800 тысяч человек.

«Увеличивается количество госпитализируемых, растет тяжесть заболевания», — подчеркнула Попова.

Она также напомнила о необходимости вакцинации, отметив, что на сегодняшний день привиты 52% населения России.