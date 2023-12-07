Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
-13°
Птн, 08
-14°
Сбт, 09
-12°
ЦБ USD 92.57 -0.21 08/12
ЦБ EUR 99.81 -0.33 08/12
Нал. USD 92.85 / 95.6 07/12 14:05
Нал. EUR 100 / 101 07/12 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
3 687
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
10 816
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
11 136
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
13 767
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Глава Роспотребнадзора заявила об одновременном росте заболеваемости коронавирусом и гриппом
Отмечается, что это несет дополнительные риски для людей. Количество обратившихся с симптомами острых респираторных заболеваний превысило миллион человек, а неделей ранее этот показатель составлял 800 тысяч человек.

Одновременный рост заболеваемости гриппом и коронавирусом наблюдается в России впервые за последние три года. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трех лет мы видим объединение волн подъема гриппа и подъема ковида», — сказала она.

Отмечается, что это несет дополнительные риски для людей. Количество обратившихся с симптомами острых респираторных заболеваний превысило миллион человек, а неделей ранее этот показатель составлял 800 тысяч человек.

«Увеличивается количество госпитализируемых, растет тяжесть заболевания», — подчеркнула Попова.

Она также напомнила о необходимости вакцинации, отметив, что на сегодняшний день привиты 52% населения России.