Генпрокуратура и Роскомнадзор предложили лишать операторов связи лицензии за пропуск звонков мошенников

Отмечается, что за борьбу с телефонными мошенниками также ответственно Минцифры, однако ведомство на данный момент не участвует в работе над инициативой.

Генпрокуратура и Роскомнадзор предложили лишать операторов связи лицензии за пропуск звонков мошенников. Об этом сообщило издание « Коммерсант ».

"Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором готовят поправки к закону «О связи». Ведомства прорабатывают возможность аннулировать лицензии тех операторов связи, которые пропускают мошеннические звонки", — заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин.

Отмечается, что за борьбу с телефонными мошенниками также ответственно Минцифры, однако ведомство на данный момент не участвует в работе над инициативой.

Помимо этого, в Совете Федерации предложили создать на портале «Госуслуги» сервис по борьбе с подобными звонками. Роскомнадзор будет устанавливать принадлежность номеров конкретным юрлицам для последующей передачи данных в Федеральную антимонопольную службу, где звонивших проверят на предмет нарушения законодательства.