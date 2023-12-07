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ФОМ: 70% россиян считают, что Путин должен пойти на новый президентский срок
Еще 15% респондентов сообщили, что российскому лидеру нужно оставить президентский пост, но занять другую должность в руководстве страны, 8% сказали, что Путину следует уйти из политики, а 7% затруднились с ответом.

Большинство россиян (70%), опрошенных Фондом «Общественное мнение», сообщили, что президенту России Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора организации.

Отмечается, что 15% респондентов считают, что российскому лидеру нужно оставить президентский пост, но занять другую должность в руководстве страны, 8% сказали, что Путину следует уйти из политики, а 7% затруднились с ответом.

Также у россиян спросили, какие чувства, эмоции в последнее время вызывает у них Путин, 44% назвали доверие, 34% - надежду, 31% - спокойствие, уверенность в будущем, 30% - гордость, 16% - благодарность, 9% - симпатию.

Среди озвученных ответов были и негативные — 11% сообщили, что президент вызывает у них беспокойство, 7% - разочарование, 6% - недоверие, 3% - страх.