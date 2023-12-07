Елена Сорокина рассказала, сколько длился самый короткий брак в Рязанской области
Самый короткий брак, расторгнутый в ноябре, продлился 55 дней. Также был расторгнут и брак «со стажем», который длился более 41 года.
Елена Сорокина рассказала, сколько длился самый короткий брак в Рязанской области. Об этом она написала на своей странице «Вконтакте».
Самый короткий брак, расторгнутый в ноябре, продлился 55 дней. Также был расторгнут и брак «со стажем», который длился более 41 года.
Также руководитель регионального ЗАГса отметила, что рязанцы стали реже разводиться.