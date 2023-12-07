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Эксперты: повышение первоначального взноса увеличит спрос на льготную ипотеку

Первичный рынок жилья может вновь показать рост в связи с вероятной корректировкой условий по льготным ипотечным продуктам. Такой прогноз дали специалисты девелоперской компании «Мармакс». Эксперты напомнили, что правительство РФ обсуждает возможность повышения первоначального взноса до 30%. Это может стимулировать покупателей быстрее заключать сделки по прежним условиям.

В исследовании отмечается, что после неоднократного повышения ключевой ставки интерес к льготным ипотечным продуктам вырос в разы. Ужесточение условий позволит регулировать темпы выдачи ипотеки, а также исключить спекулятивный спрос со стороны инвесторов. При этом увеличенный первоначальный взнос будет рассматриваться не для всех продуктов.

«Полагаю, что в рамках рынка должна остаться семейная ипотека — именно на нее приходится значительная часть сделок. Более того, очень важно обеспечить семейным покупателям с детьми максимально комфортные условия жизни в каждом из городов России — как с точки зрения индивидуального комфорта горожан, так и в глобальном смысле механизма повышения демографии», — подчеркнула руководитель отдела продаж компании «Мармакс» Анна Терехова.

Помимо увеличения первоначального взноса, клиентам банков могут и снизить лимита суммы выдачи кредита, поэтому людям нужно будет выбирать более бюджетные или меньшие по стоимости варианты. Возможно и ограничение по получению льготной ипотеки с начала 2024 года: воспользоваться ею можно будет лишь один раз.

«Те, кто хотел приобрести недвижимость — безусловно, лучше делать это сейчас. Однако и на следующий год мы даем позитивные прогнозы. При возможном снижении ключевой ставки будут снова актуальны стандартные ипотечные продукты — по ним первоначальный взнос, скорее всего, останется на уровне 15%. Для дополнительного стимулирования спроса будет применяться субсидирование от застройщиков — с целью понижения процентной ставки по базовой программе», — отметила Анна Терехова.