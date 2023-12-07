Директор фонда Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации
«Все в порядке, все замечательно, кто-то придумывает какие-то небылицы… Сердечного приступа и близко нет. Плановые вещи», — уточнил он.
Директор фонда Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Евгения Малышко, с артисткой все в порядке.
«Все в порядке, все замечательно, кто-то придумывает какие-то небылицы… Сердечного приступа и близко нет. Плановые вещи», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что Александру Пахмутову экстренно госпитализировали.