Депутаты Рязанской облдумы посетили отделение паллиативной медицинской помощи Рыбновской ЦРБ

В четверг, 7 декабря, заместитель председателя регионального парламента Николай Макариков совместно с депутатом облдумы Дмитрием Боронтовым посетили отделение паллиативной медицинской помощи Рыбновской ЦРБ в селе Пощупово.

Заведующая отделением Ольга Мухина рассказала парламентариям о помощи, которую оказывают в медицинском учреждении.

На сегодняшний день в хосписе поддерживающую терапию и специальный уход получают 30 жителей Рязанской области. Все они ограничены в физических возможностях из-за длительного течения хронических или неизлечимых заболеваний.

«Основная задача отделения — улучшение качества жизни пациентов. Медицинский персонал оказывает больным все необходимые процедуры по уходу, которые сложно обеспечить в домашних условиях. Кроме того, наши специалисты помогают облегчить физические страдания пациентов, оказывают психологическую поддержку», — сообщила Мухина.

Представители регионального парламента посетили палаты, в которых проживают пациенты, и пообщались с медицинским персоналом.

«Здесь работают удивительные люди. Все сотрудники отделения относятся к пациентам с любовью, окружают каждого заботой и вниманием. Это трогает до глубины души», — отметил Макариков.

В преддверии новогодних праздников парламентарии приехали не с пустыми руками, подарили пациентам современный телевизор с большим экраном.