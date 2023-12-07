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Байден заявил об атаке России на страны НАТО после победы на Украине
Заявление он сделал во время специального обращения, посвященного призыву к конгрессу к выделению дополнительной помощи Киеву.

Президент США Джо Байден заявил о том, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. Слова политика приводит РИА Новости.

«Если (президент РФ Владимир — ред.) Путин возьмет Украину, то он не остановится он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», — сказал Байден. Заявление он сделал во время специального обращения, посвященного призыву к конгрессу к выделению дополнительной помощи Киеву.