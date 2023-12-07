19 рязанских улиц остались без холодной воды

19 рязанских улиц осталось без холодной воды. Объявление опубликовано на сайте горадминистрации.

До 13:00 воды не будет в доме № 20 по улице Циолковского. До 16:00 — в домах №№ 14, 16, 16а, 18, 20, 20 корпус 1 (детский сад № 93), 22, 24, 26 по улице Новикова-Прибоя.

До 17:00 без ресурса остались адреса:

улица Циолковского, дома №№ 18, 22 (РСК);

улица Горького, дом № 2;

улица Юннатов, дома №№ 2/6, 4;

улица Зубковой, дом № 30 корпус 2;

1-й Бахмачеевский проезд, дома №№ 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (частный сектор);

8-й Мервинский проезд, дома №№ 1, 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 32 корп. 1, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (частный сектор);

9-й Мервинский проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (частный сектор);

улица Западная, дом № 8;

Московское шоссе, дом № 47 корп. 1;

улица Гайдара, дома №№ 1—63 (нечетная сторона), 2—64 (четная сторона);

улица Корнилова, дома №№ 1—63 (нечетная сторона), 2—64 (четная сторона);

улица Котовского, дома №№ 15—63 (нечетная сторона), 2—20 (четная сторона);

улица Кутузова, дома №№ 1—63 (нечетная сторона), 16—44 (четная сторона);

улица Мусоргского, дома №№ 1—63 (нечетная сторона), 2—66 (четная сторона);

проезд Котовского, дома №№ 1—21 (нечетная сторона), 4 (с/т Отдых-2);

улица Ушакова, дома №№ 1—63 (нечетная сторона), 2—64 (четная сторона);

улица Щорса, дома №№ 7—31 (нечетная сторона), 2—32 (четная сторона), 2а, 2б, 2 В.

Подвоз воды организовали по адресу: улица Мусоргского — улица Щорса.

Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе.