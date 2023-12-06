Зеленский отменил обращение к Сенату США
Переговоры о закупке нового вооружения на сумму 61 миллиард долларов зашли в тупик.
Зеленский отменил обращение к Сенату США, во время которого должен был объяснить необходимость принятия нового пакета помощи Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!».
По данным Bloomberg, президент Украины отменил обращение к Сенату США, поскольку переговоры о закупке нового вооружения и другой помощи его стране на сумму 61 миллиард долларов зашли в тупик.