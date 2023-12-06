Во Владимирской области двое рязанцев организовали подпольное казино

Во Владимирской области двое рязанцев организовали подпольное казино. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

По предварительным данным, двое жителей Рязанской области в нежилом помещении в городе Гусь-Хрустальный организовали незаконное игорное заведение, для работы которого вовлекли еще четырех местных жительниц.

После этого в период с января 2022 года по ноябрь 2023 года фигуранты незаконно проводили там азартные игры. При этом один из подозреваемых занимался техническим обслуживанием казино, а женщины выполняли функции операторов. Предварительно, сумма полученного дохода составляет не менее 11 млн рублей.

Следователями СК при участии сотрудников УФСБ, УЭБ и ПК УМВД и управления Росгвардии области проведены осмотры и обыски в помещении клуба, по месту жительства и в автомобилях участников преступной группы.

Подозреваемые допрошены. Возбуждено уголовное дело.