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В Уфе мужчину обманули мошенники при заказе интим-услуг

Уфимец стал жертвой мошенничества во время заказа интим-услуг. Об этом сообщает «GOROBZOR» со ссылкой на пресс-службу МВД.

47-летний мужчина устроил застолье со своими знакомыми. Через какое-то время они решили продолжить вечер в компании девушки по вызову. Приятели нашли в интернете объявление и позвонили по указанному номеру, но трубку никто не взял. После неудачной затеи мужчины продолжили распивать спиртное.

На следующий день уфимцу поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился «администратором» салона и сообщил, что из-за недавнего звонка мужчины слетела система заказов и теперь в срочном порядке нужно компенсировать понесенные организацией убытки. В случае неуплаты работник салона угрожал жизни его семье.

Испугавшись за своих родных, мужчина отправил на продиктованный счет более 40 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.