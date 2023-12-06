В Твери пропала 30-летняя Наталья Суворова

С 4 декабря в Твери ищут 30-летнюю Наталью Суворову — женщина ушла из дома. Об этом пишет «Weekend».

Приметы: рост 165 сантиметров, худая, волосы светло-русые до плеч, глаза серо-зеленые.

Особые приметы: татуировки на внутренних сторонах предплечий.

Была одета: черная куртка, джинсы, черные ботинки, светлая шапка. С собой у Натальи бордовый рюкзак и телефон.

Уточняется, что она может нуждаться в медицинской помощи.