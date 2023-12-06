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В США заявили, что Украина не сможет получить контроль над Крымом
Киев истощает резервы армии за счет жизней местных граждан, зная, что в результате у них не получится победить.

Украина не сможет получить контроль над Крымским полуостровом. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на члена палаты представителей США от Кентукки Томаса Мэсси.

По его словам, Украина истощает резервы армии за счет жизней местных граждан, зная, что в результате у них никогда не получится победить. Также конгрессмен подчеркнул, что Киеву не удастся обратно взять Крым.

Он отметил, что не будет голосовать за выделение средств на нужды Украины. Мэсси добавил, что после долгих согласований новый пакет финансовой помощи для Киева может быть принят.