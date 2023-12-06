В Совфеде высказались о возможности полного перехода на цифровые водительские права

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин заявил, что полный переход на цифровые водительские права невозможен даже в перспективе.

В Совфеде высказались о возможности полного перехода на цифровые водительские права. Об этом сообщает ТАСС.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин заявил, что полный переход на цифровые водительские права невозможен даже в перспективе.

По его мнению, полностью избавляться от бумажных водительских удостоверений нельзя из соображений безопасности, оперативности, потому что не везде есть интернет и другим причинам.