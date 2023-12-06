В сети появилось видео с места стрельбы на трассе М-5 в Рязанской области

В сети появилось видео с места стрельбы на трассе М-5 в Рязанской области. Ролик опубликован в группе «M5 Ural Team» в соцсети «ВКонтакте».

"Видео с места стрельбы в Рыбном Рязанской области. Вдоль трассы М-5 много силовиков у дома и машин скорых", — указано в публикации.

Инцидент произошел в среду, 6 декабря. 47-летний мужчина открыл стрельбу по полицейским. Погиб сотрудник МВД. Стрелка задержали. Сообщалось, что к нему приезжали правоохранители из Вологды.