В Санкт-Петербурге в отделении полиции избили задержанного

Инцидент произошел в 25-м отделении полиции в Приморском районе.

В Санкт-Петербурге в отделении полиции избили задержанного. Об этом сообщило РИА Новости .

Инцидент произошел в 25-м отделении полиции в Приморском районе.

25 ноября в полицию поступил сигнал об агрессивном мужчине. По информации регионального главка МВД РФ, он, судя по виду, был пьян. Он провоцировал конфликты в вестибюле метро, «вел себя неадекватно».

«Правонарушитель был доставлен в 25-й отдел полиции, где одним из сотрудников в отношении него была применена физическая сила», — отмечает главк. При этом подробности «применения» не раскрываются.

Впоследствии 56-летний петербуржец пожаловался на полицейских в управление собственной безопасности ГУМВД. По итогам проверки «следственные органы возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)».

В полиции заверили, что, в случае подтверждения вины, сотрудники «понесут наказание в установленном законом порядке».