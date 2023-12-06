В Рязанскую область приехал замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев

В среду, 6 декабря, в Рязанскую область приехал заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.

Первым пунктом визита станет диалог с ректором РГРТУ Михаилом Чиркиным и Министром образования Рязанской области Ольгой Щетинкиной. Афанасьев познакомится с технологической базой и разработками научных школ университета.

Кроме того, запланирована встреча с губернатором Павлом Малковым и посещение РГУ имени Есенина.