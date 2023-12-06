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В рязанской ОКБ врачи спасли молодую маму с кровоизлиянием в мозг

В рязанской ОКБ врачи спасли молодую маму с кровоизлиянием в мозг. Об этом сообщает региональный минздрав. Первыми о том, что в Ряжске требуется помощь молодой маме, узнали сотрудники службы санитарной авиации. Коллеги из района сообщили предварительный диагноз — инсульт в раннем послеродовом периоде.

Путь на вертолете до Рязанской ОКБ занял около 40 минут. Еще столько же потребовалось специалистам на диагностические мероприятия: пациентке провели КТ, МРТ, ангиографию и подтвердили диагноз: разрыв сосуда, кровоизлияние в мозг, остается риск повторного разрыва.

После экстренного консилиума было принято решение провести операцию эндоваскулярной эмболизации аневризмы. Такое вмешательство проводится без разрезов, хирург работает при помощи рентгена: вводит инструмент в артерию, достигает поврежденного сосуда и устанавливает на него металлическую спираль.

«Во время операции открылась еще одна сложность: нетипичное расположение поврежденного сосуда. Добраться к нему было анатомически сложно. Однако накопленный опыт — подобных операций в регионе проведено уже около семидесяти, — и мастерство нашей хирургической бригады помогли во время вмешательства — операция завершилась успешно», — сообщил заведующий отделением эндоваскулярной хирургии Дмитрий Суров.