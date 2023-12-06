В Рязанской области продавец украла из магазина более 200 тысяч рублей

В Рязанской области продавец украла из магазина более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился предприниматель и сообщил, что из его магазина в Спасске-Рязанском начала пропадать часть выручки.

Оперативники установили, что за несколько недель из кассы пропало более 218 тысяч рублей. Деньги похищали ежедневно.

Сотрудники полиции начали искать 41-летнюю местную жительницу. Было очевидно — женщина скрывается, она не появлялась дома и у знакомых, не выходила на связь с родственниками и приятелями. Оперативники установили ее круг общения и нашли мужчину, у которого скрывалась преступница. Ее задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.