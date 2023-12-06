В рязанские парки и скверы закупят системы видеонаблюдения за 4,4 миллиона

В рязанские парки, скверы и детские площадки закупят системы видеонаблюдения за 4 миллиона 440 тысяч рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Всего для города планируют закупить 166 камер. Согласно документации, новые устройства видеонаблюдения появятся по следующим адресам:

улица Октябрьская, «Парк Дружбы» — 65 камер;

улица Белякова, Мемориальный парк Славы Дальней Авиации — 22 камеры;

улица Новоселов, «Черезовские пруды» — 18 камер;

улица Новоселов, «Черезовские пруды» — 18 камер;

улица Песоченская, сквер «Вишневый сад» — 13 камер;

улица Новаторов, Комсомольский парк — десять камер;

Малое шоссе — шесть камер;

улица Ленина, Астраханский мост — четыре камеры;

улица Советской Армии, сквер в районе ТЦ «Европа» напротив дома номер 3 по улице Советской Армии — четыре камеры;

Хамбушево — три камеры;

проезд Завражнова «Аллея Росгвардии» — две камеры;

проспект Первомайский, дом № 47/1, «площадь Победы» — одна камера.

После установки камер подрядчик обязан передавать информацию с камер на пост дежурной части УМВД России по Рязанской области и транслировать видео на сервера подсистемы видеонаблюдения АПК «Безопасный город». Камеры будут работать круглосуточно в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, включая выходные и праздничные дни.