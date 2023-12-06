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В рязанские парки и скверы закупят системы видеонаблюдения за 4,4 миллиона

В рязанские парки, скверы и детские площадки закупят системы видеонаблюдения за 4 миллиона 440 тысяч рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Всего для города планируют закупить 166 камер. Согласно документации, новые устройства видеонаблюдения появятся по следующим адресам:

  • улица Октябрьская, «Парк Дружбы» — 65 камер;
  • улица Белякова, Мемориальный парк Славы Дальней Авиации — 22 камеры;
  • улица Новоселов, «Черезовские пруды» — 18 камер;
  • улица Новоселов, «Черезовские пруды» — 18 камер;
  • улица Песоченская, сквер «Вишневый сад» — 13 камер;
  • улица Новаторов, Комсомольский парк — десять камер;
  • Малое шоссе — шесть камер;
  • улица Ленина, Астраханский мост — четыре камеры;
  • улица Советской Армии, сквер в районе ТЦ «Европа» напротив дома номер 3 по улице Советской Армии — четыре камеры;
  • Хамбушево — три камеры;
  • проезд Завражнова «Аллея Росгвардии» — две камеры;
  • проспект Первомайский, дом № 47/1, «площадь Победы» — одна камера.

После установки камер подрядчик обязан передавать информацию с камер на пост дежурной части УМВД России по Рязанской области и транслировать видео на сервера подсистемы видеонаблюдения АПК «Безопасный город». Камеры будут работать круглосуточно в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, включая выходные и праздничные дни.