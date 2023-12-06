В Рязани бывшего судебного пристава осудят за превышение должностных обязанностей

В Рязани бывшего судебного пристава осудят за превышение должностных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Установлено, что с ноября 2019 года по октябрь 2022-го обвиняемый использовал для своих личных целей изъятый и обращенный в собственность государства автомобиль, изготовив подложный документ о якобы имевшей место передаче указанного транспортного средства в территориальное управление Росимущества на распоряжение.

В расследовании дела участвовали сотрудники УФСБ России по Рязанской области, УЭБиПК и ОСБ УФССП по региону.

Автомобиль изъяли. Уголовное дело передали в суд.