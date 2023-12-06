В Рязани 15 декабря пройдет встреча предпринимателей с Корпорацией МСП
Встреча рязанских предпринимателей с представителями Корпорации МСП переносится на 15 декабря.
В ней примут участие представители министерства экономического развития Рязанской области, МСП Банка, фондов поддержки.
Кроме того, в онлайн-формате подключатся профильные структурные подразделения Корпорации.
На встрече эксперты расскажут:
- какие финансовые меры поддержки сейчас действуют для бизнеса;
- как получить кредит под поручительство, если не хватает залога;
- какие программы льготного лизинга оборудования доступны предпринимателям;
- как найти партнеров и новые рынки сбыта продукции;
- как действовать и куда обращаться, если ваши права были нарушены;
- что такое Цифровая платформа МСП. РФ и чем она полезна предпринимателям региона.
Мероприятие организовали в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Начало 15 декабря в 11:00 по адресу: ул. Каширина, 1Б.
Для участия необходима предварительная регистрация по