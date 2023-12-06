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В Подмосковье мужчина несколько лет насиловал дочь-школьницу
Ребенок живет во Фрязине. История вскрылась, когда 15-летняя девочка попросила мать записать ее к психологу.

В Подмосковье мужчина несколько лет насиловал дочь-школьницу. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Ребенок живет во Фрязине.

История вскрылась, когда 15-летняя девочка попросила мать записать ее к психологу. Восьмиклассница сказала, что у них с отцом в последнее время не ладились отношения. Во время сеанса она призналась, что после того, как мать съехала от них в 2021 году, мужчина начал ее домогаться. И, по словам девочки, отец «удовлетворял свои потребности» в их квартире. Это продолжалось около двух лет.

Отмечается, что после развода мать оставила ребенка с отцом, чтобы не разлучать девочку с одноклассниками и она могла учиться недалеко от дома. Мужчину задержали. На него завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».