Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 06
-12°
Чтв, 07
-13°
Птн, 08
-13°
ЦБ USD 92.78 1.2 07/12
ЦБ EUR 100.14 1.01 07/12
Нал. USD 92.61 / 95 06/12 17:30
Нал. EUR 99.58 / 100.94 06/12 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
2 904
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
10 054
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
10 409
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
13 078
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Пермском крае мужчина издевался над беременной сожительницей из-за ставок на спорт

В Пермском крае мужчина издевался над беременной сожительницей из-за ставок на спорт. Об этом сообщило издание URA.ru со ссылкой на Краснокамский горсуд.

«31-летний краснокамец на постоянной основе истязал и угрожал физической расправой своей гражданской супруге. Ничуть не смущал абьюзера даже факт беременности женщины. Фигурант проводил досуг за выпивкой, онлайн-играми и ставками в тотализаторы, для чего постоянно требовал от сожительницы оформления микрозаймов в интернете», — указали в ведомстве.

В итоге мужчину отправили в колонию строгого режима сроком на семь лет. Помимо этого, он должен выплатить сожительнице в качестве компенсации морального вреда 300 тысяч рублей.

Ранее краснокамца уже судили за разбой в отношении сожительницы. После того, как женщина отказала ему в оформлении микрокредита на свое имя, мужчина избил ее, отобрал телефон и скрылся. Тогда его приговорили к пяти годам лишения свободы.