В Пермском крае мужчина издевался над беременной сожительницей из-за ставок на спорт

В Пермском крае мужчина издевался над беременной сожительницей из-за ставок на спорт. Об этом сообщило издание URA.ru со ссылкой на Краснокамский горсуд.

«31-летний краснокамец на постоянной основе истязал и угрожал физической расправой своей гражданской супруге. Ничуть не смущал абьюзера даже факт беременности женщины. Фигурант проводил досуг за выпивкой, онлайн-играми и ставками в тотализаторы, для чего постоянно требовал от сожительницы оформления микрозаймов в интернете», — указали в ведомстве.

В итоге мужчину отправили в колонию строгого режима сроком на семь лет. Помимо этого, он должен выплатить сожительнице в качестве компенсации морального вреда 300 тысяч рублей.

Ранее краснокамца уже судили за разбой в отношении сожительницы. После того, как женщина отказала ему в оформлении микрокредита на свое имя, мужчина избил ее, отобрал телефон и скрылся. Тогда его приговорили к пяти годам лишения свободы.