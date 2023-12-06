В Орловской области четырехмесячного ребенка увезли в реанимацию после драки двух бабушек

В Орловской области четырехмесячного ребенка увезли в реанимацию после драки двух бабушек. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, 73-летнюю Раису Валентиновну оставили посидеть с правнуком. Бабушка взяла ребенка и пошла в гости к своей 68-летней сестре Татьяне Валентиновне.

Они решили выпить за здоровье малыша. В ходе застолья произошел конфликт бабушки начали ругаться, а потом и драться. По словам Раисы Валентиновны, ее сестра набросилась с кулаками сначала на нее, а потом на мальчика.

Ребенка госпитализировали в детскую больницу в Орле. Там ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма».

Также у малыша был огромный синяк под глазом.

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