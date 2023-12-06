В Москве скончалась актриса Елена Корнилова

В Москве скончалась актриса Елена Корнилова. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, ее тело обнаружила медсестра пансионата для пожилых людей

85-летнюю Корнилову родственники поместили в дом престарелых на Большой Филевской. В последнее время она чувствовала себя плохо и жаловалась на слабость. Что стало причиной смерти, сейчас выясняется.

Елена Корнилова снималась в советских фильмах «Годы девичьи», «Первые испытания», а также в российских детективных сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота».