В Башкирии мужчина задушил и расчленил 25-летнюю девушку

В Башкирии мужчина задушил и расчленил 25-летнюю девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, погибшая неделю не появлялась дома и ее мать забила тревогу. Камеры засняли, как кто-то увозит ее на машине. Водителем оказался 38-летний ранее судимый мужчина.

Убийца рассказал, что одолжил девушке денег, но та ожидала большей суммы, поэтому оскорбила и ударила его. Тогда мужчина сорвался и бросился душить девушку. Позже он расчленил ее тело и закопал части в лесу.

Его задержали.